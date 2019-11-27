"الولد مدمر نفسيا".. معلم يعتدي بالضرب على طالب بسبب فريق كرة: ده أسلوبي

إحراج وشعور بالإحباط سيطر على الطفل أحمد خالد، بالصف الثالث الابتدائي، بعد الاعتداء عليه بالضرب على "قفاه" 3 مرات، من أحد مدرسي التربية الرياضية في مدرسة فاطمة الزهراء الخاصة في الشرقية، كان ذلك مضمون الشكوى التي تقدمت بها نهى يسري، والدة التلميذ، بسبب المشاكل النفسية التي أصيب بها بعد ذلك.

تروي والدة الطفل أثناء حديثها لـ "هُن"، واقعة الضرب التي تعرض لها نجلها من المدرس قائلة: "المدرس طلب من ابني اختيار فريق كرة القدم لبدء المباراة ولما ابني اتردد ومكنش عارف يختار كان مصيره الضرب بدل المرة 3 مرات".

"ده أسلوبي في التعامل مع التلاميذ"، جملة أدهشت الأم بعد التقدم بشكوى إلى مدير المدرسة بعد رفض المعلم الاعتذار إلى الطالب، مبررا هذا السلوك بأنه أسلوبه في التعامل مع الطلاب ولم يعترض أي طالب على هذا.

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بعد رفض المعلم الاعتذار للطالب تقدمت والدته بشكوى إلى إدارة فاقوس التعليمية تحمل رقم 2009154، وشكوى آخرى بخط نجدة الطفل تحمل رقم ١٤٧٤٩٢، بعد مرور أسبوع على الواقعة دون اتخاذ أي إجراء، "أنا ابني مدمر نفسيًا من كتر الضرب، المدرس اتسلى على قفا طفل، وكمان المدرس مرضاش يراضي الطفل".

ولم يجد "أحمد" سوى والدته ليفصح لها عما حدث معه ليكون قرار المعلم إبعاده عن فريق كرة القدم بعد شكواه، "المدرس لما عرف إن إبني اشتكى قاله مش هطلعك تختار فريق كرة طالما رايح تشتكي لمامتك".

وتطالب الأم بفتح تحقيق رسمي مع المدرس بعد الإيذاء النفسي الذى أصيب به الطفل، "أنا ابني مدمر نفسيا من كتر الضرب، ومفيش أي إجراء حصل معاه لازم يتفتح تحقيق".

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