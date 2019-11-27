بدون عقاقير.. أسباب حموضة المعدة وكيفية التغلب عليها

قد يشعر البعض بوجود حموضة في الأمعاء، وفي الغالب يأتي ذلك عقب تناول الأطعمة، ويحاولوا جاهدين التخلص منها، إلا أنها تتكرر بشكل مزعج.

خبراء التغذية، وفقًا لموقع "سكاي نيوز عربية"، أكدوا أن هذه المشكلة بات لها حل وذلك عبر اتباع نظام غذائي صحي بأطعمة مختارة بعناية، والتخفيف قدر الإمكان من الوجبات الدسمة.

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وتشير دراسات، إلى أن الحد من الأحماض في الوجبات الغذائية، قادر على تخفيف أعراض الارتجاع، مثل السعال وبحة الصوت، وكذلك الشعور بالتخمة.

تناول النظام النباتي الغني بالألياف يعد أفضل أنواع الأنظمة الغذائية لمرضى الحموضة، وكذلك الذين يعانون مشكلة ارتجاع المرئ، حسب خبراء التغذية.

وأشار الخبراء إلى أن الابتعاد عن المواد المنبهة كالقهوة يساعد بشكل كبير في حل مشكلة الذين يعانون من حموضة الأمعاء، مؤكدين أن التدخين أثناء وبعد تناول الطعام، له تأثير كبير في الإصابة بحموضة الأمعاء والشعور بالحرقان.