فيديو.. ريم البارودي تزور فجر السعيد في المستشفى

نشرت الإعلامية فجر السعيد، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، فيديو زيارة الفنانة ريم البارودي لها أثناء وجودها في المستشفى حينما تعرضت لوعكة صحية.

وأوضح مقطع الفيديو زيارة ريم البارودي وهي تهدي فجر السعيد باقة من الورود، كما أهدتها باقة آخرى من الفنانة وفاء عامر، وردت الإعلامية الكويتية قائلة: "أنتي ووفاء وأيتن كلكم حبايبي.. وفاء اسم غالي من الوفاء".

مرض فجر السعيد

وكانت فجر السعيد قد أصيبت بوعكة صحية شديدة، دخلت على أثرها المستشفى، في بداية أغسطس الماضي، حيث كانت تجري عملية تحويل مسار، ولكن حدث تسريب في أثناء العملية، أصابها بتسمم في الدم، لتدخل في غيبوبة ويتم حجزها في أحد مستشفيات باريس لتلقي العلاج.