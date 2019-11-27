صور.. برلمانية تشارك في وقفة تضامنية بشأن قانون الأحوال الشخصية

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شاركت النائبة هيام حلاوة، عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، في الوقفة التضامنية التي تنظمها جمعية نهوض وتنمية مصر بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، بميدان سرايا الجزيرة، للتعبير عن مطالب المرأة في القانون.
وأكدت النائبة، حق المرأة في طلب الخلع وإلزام الأزواج بسداد نفقة العدة، وكذلك تنظيم رؤية الأطفال للحفاظ على مكاسب المرأة وحقوق أطفالها.
وأشارت إلى أن مشروع القانون المعلن من مؤسسة الأزهر، لم يلبي مطالبات المرأة بل إنه جاء مجحفا في بعض من مواده.
ونوهت إلى ضرورة إيجاد آليات لضمان النفقة والتزام الزوج بها، وكذلك حماية الأطفال من خطف الطرف الآخر.
واشارت إلى أن القانون الحالي يسبب حالة ضيق بالمجتمع، ويجب اتخاذ إجراءات لتسريع مناقشته في البرلمان.
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