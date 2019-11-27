لأصحاب الريجيم.. 5 وجبات لذيذة بـ 1200 سعرة حرارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - لمياء يسري:

يحاول كثير من الأشخاص الحصول على الوزن المثالي وفي نفس الوقت تناول الوجبات الغذائية المتكاملة بالسعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم. نوضح لكم هنا عدد من الوجبات التي تحتوي على 1200 سعر حراري، يمكنكم تجربتها والاستمتاع بها بحسب ما ذكره موقع "myfitnesspal".

- نص كوب من الشوفان مضاف إليه توت بري مع لوز

تحتوي هذه الوجبة على 301 سعر حرار، و44 جم من الكربوهيدرات، و10 ونصف جم بروتين، و10جم والنصف من الدهون بالإضافة إلى 6 جم ألياف.

- نص كوب جبن قريش مع ثمرة كمثرى

تحتوي على 149 سعر حراري منقسمة إلى 20.7جم كربوهيدرات، و14.5 جم بروتين، و1.3 جم دهون، 3.6 جم ألياف.

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- سلطة دجاج مع الحمص

305 سعرات حرارية، و24.2 جم كربوهيدرات، و27,7 جم بروتين، و11.2 جم دهون.

- نصف كوب من الجزر مع بيضة، و4 قطع بسكوت قمح متكامل

145 سعرا حراريا، و10.5 جم كربوهيدرات، و9.1 بروتين، و7.6 جم دهون، و3.5 جم ألياف.

- سلطة الدجاج مع خبز التاكو

298 سعرة حرارية، و32.5 جم كربوهيدرات، و23.3 بروتين، و10جرام دهون، و7.7 جم ألياف.