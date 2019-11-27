لهذا السبب احذر وضع المشروبات الساخنة في أكواب الخيزران

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
حذر المعهد الألماني لتقييم المخاطر من وضع الأطعمة والمشروبات الساخنة في أواني الخيزران لخطورتها على الصحة.
وأوضح المعهد أن أواني الخيزران مصنوعة من راتنج فورمالديهايد الميلامين، الذي يذوب عند ملامسة مشروبات وأطعمة تزيد درجة حرارتها عن 70 درجة، ومن ثم يختلط بالشراب أو الطعام.
ويُلحق الميلامين الضرر بالكلى والمثانة، في حين يتسبب الفورمالديهايد في تهيج العين والجلد والمسالك التنفسية، كما تحوم حوله شكوك في أنه يتسبب في الإصابة بالسرطان.
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