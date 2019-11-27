منتشرة في الشتاء.. إليك أسباب التهابات الحلق وطرق الوقاية منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد كُريّم: يصيب التهاب الحلق الكثير من الأشخاص، خاصةً مع بدايات فصل الشتاء، وقد تكون أسبابه متعددة، لكن في بعض الأحيان لا تظهر أعراضه في البداية مما يجعل المريض يذهب لأكثر من طبيب في تخصصات مختلفة للتشخيص. يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية أسباب التهاب الحلق، والأعراض وكيفية العلاج بحسب الدكتور طارق كامل أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب جامعة القاهرة. للمزيد عن إليك أسباب التهابات الحلق وطرق الوقاية منها.. اضغط هنا

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