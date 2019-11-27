الامارات | رحيل عارض أزياء شهير عن 35 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل عارض أزياء شهير عن 35 عاماً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي الممثل التايواني - الكندي وعارض الأزياء الشهير جودفري جاو عن عمر يناهز 35 عاماً، أثناء تصويره برنامجاً تلفزيونياً في الصين اليوم.
يشار إلى أن جاو كان يعمل لدار أزياء لوي فيتون منذ عام 2011، إذ يعد أول عارض آسيوي يعمل لدار الأزياء الفرنسية.
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن جاو (35 عاماً) سقط مغشياً عليه أثناء تصوير برنامج «تشيس مي» للمنافسات الرياضية، الذي ينتمى لبرامج تلفزيون الواقع لصالح شبكة تشيجيانج التلفزيونية في مدينة نينجبو بشرق الصين.
وجاء في بيان صادر عن الشبكة أن جاو سقط أثناء تصوير البرنامج، وجرى نقله للمستشفى، وتأكد هناك وفاته بأزمة قلبية.
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