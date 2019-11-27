الامارات | قريباً في الأسواق.. أرز خارق يحارب العمى ووفيات الأطفال

شكرا لقرائتكم خبر عن قريباً في الأسواق.. أرز خارق يحارب العمى ووفيات الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وافقت بنغلاديش على زراعة أول محصول لما يسمى بـ"الأرز الذهبي" المعدل وراثياً لمحاربة العمى والوفيات في مرحلة الطفولة في العالم النامي، بحسب مجلة "ساينس" المختصة بالأخبار العلمية.

وستصبح بنغلاديش أول دولة تنتج هذا النوع من الأرز وتستفيد منه.

ويعمل الأرز على مكافحة نقص فيتامين "أ"، المسبب الأول لعمى الأطفال، وللوفيات الناجمة عن الأمراض المعدية مثل الحصبة، بحسب موقع "دوتشي فيلا" الألماني.

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وتم تطوير هذا النوع من الأرز في المعهد الدولي لأبحاث الأرز في الفلبين، بعد أن هجّن باحثون صنفاً ينمو عادة على نطاق واسع خلال موسم الجفاف.

وكان "الأرز الذهبي" قد واجه تحديات منذ أن قام العالمان الألمانيان إنغو بوتريكوس وبيتر باي بتطويره أواخر التسعينيات، وذلك بسبب الجدل الواسع حول مخاطر النباتات المهجنة صناعياً.

وخلال العامين الماضيين، وافقت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا وأستراليا على استهلاك الأرز الذهبي دون الحديث عن خطط لزراعته.

ويجادل المؤيدون بأن الدليل العلمي على نجاعة "الأرز الذهبي" موجود، فيما يحظى المشروع بدعم سياسي رفيع المستوى في بنغلاديش، إذ أعلنت وزارة البيئة أن المحصول ستتم زراعته بحلول عام 2021، إن سارت الأمور بسلاسة.