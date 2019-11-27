الامارات | احتياج الجسم من فيتامين سي.. الكيوي كنز يفي بالغرض

شكرا لقرائتكم خبر عن احتياج الجسم من فيتامين سي.. الكيوي كنز يفي بالغرض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت مجلة «أبوتيكين أومشاو» بأن الكيوي يعد كنزاً من فيتامين سي؛ إذ يحتوي 100 غرام من الكيوي على 45 مللي غرام من فيتامين «سي»، مشيرة إلى أن تناول ثمرتين من الكيوي يساعد على سد الاحتياج اليومي للجسم من هذا الفيتامين. وأوضحت المجلة الألمانية المعنية بالصحة أن فيتامين «سي» يتمتع بأهمية كبيرة للصحة؛ إذ يعمل على تقوية جهاز المناعة وبناء العظام والنسيج الضام. كما يزخر الكيوي بالمعادن المهمة للصحة كالكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم. وبالإضافة إلى ذلك، يشتمل الكيوي على الألياف الغذائية المفيدة لصحة الأمعاء، ويحتوي على إنزيم «أكتينيدين»، الذي يساعد على تنشيط عملية الهضم Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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