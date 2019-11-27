مهندسة بنية تحتية.. من هي لبني عبدالعزيز نائب محافظ الشرقية؟

بفضل مهاراتها وإنجازاتها، استطاعت المهندسة لبني عبدالعزيز حبيب، شغل منصب نائب محافظ الشرقية، والتي كانت من ضمن قيادات البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الذي انعقد في فبراير 2018، فكانت ضمن حركة المحافظين الجدد، للمحافظة، وأدت اليمين صباح اليوم، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويقدم "هُن" أبرز المعلومات عن نائبة محافظة الشرقية، لبني عبد العزيز حبيب.

- ولدت المهندسة لبنى عبد العزيز، في عام 1977، وتبلغ من العام 42 عامًا، في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

- حصلت على بكالوريوس الهندسة عام 1998.

- شغلت منصب مدير الإدارة الهندسية المركزية بالديوان العام.

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- استند إليها تنفيذ أعمال إنشاء كوبري شرويدة ومشروعات أخرى داخل المحافظة.

- تقلدت منصب مدير البنية التحتية، ثم مديرة للمناطق الصناعية.

- شهدت تدشين نحو 50 مشروعًا تنمويًا وخدميًا، بتكلفة إجمالية مليار و145 مليون جنيه، خلال العيد القومى للمحافظة سبتمبر الماضى.