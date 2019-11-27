طريقة إعداد كيكة الحلة

تعتبر كيكة الحلة من أطباق الحلوى الشهية التي لا غني عن تحضيرها في المنزل، وتقدم "هُن" طريقة اعدادها لشيف نجلاء الشرشابي . مقادير كيكة الحلة 2 كوب دقيق 4 بيض نصف كوب كاكاو نصف كوب نشا نصف كوب زيت 1 كوب سكر 1 كوب لبن 1 باكو بيكنج بودر رشة ملح 1 ملعقة كبيرة خل Advertisements فانيليا شوكولاتة مبشورة للوجه طريقة تحضير كيكة الحلة يخلط البيض والزيت والفانيليا والسكر واللبن ينخل الدقيق ويخلط مع النشا والكاكا المنخولين أيضاً يضاف البيكنج بودر لخليط الدقيق يضاف خليط اللبن لخليط الدقيق ويقلب ويصب في صينية مدهونة بالزبدة ومرشوشة بالدقيق توضع الصينية فى حلة بها ماء وتوضع على نار هادئة يغطى غطاء الحلة من الداخل بفوطة نظيفة تترك على النار حتى تمام النضج ترش وهي ساخنة بالشوكولاتة المبشورة تقطع وتقدم.

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