7 معلومات عن دينا دسوقي نائب محافظة مطروح

أدت الدكتورة دينا دسوقي، اليمين الدستورية نائبًا لمحافظة مطروح،، وذلك ضمن حركة المحافظين الجديدة الذي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم.

وكانت المرأة حاضرة بقوة في الحركة الجديدة، وذلك ضمن سياسة تمكين النساء في المناصب القيادية والإدارية، حيث شملت 3 نساء في منصب نائب المحافظ.

ويقدم "هن" أبرز المعلومات عن الدكتورة دينا دسوقي، نائب محافظة مطروح.

من هي دينا دسوقي نائب محافظة مطروح

- دينا دسوقي من مواليد عام 1977.

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- حاصلة على بكالوريوس تربية رياض أطفال بجامعة طنطا لعام 1999.

- أكملت مسيرتها التعليمية بحصولها على دبلوم مهني في علم النفس، وأيضًا الماجستير في الصحة النفسية.

- حصلت أيضًا على الدكتوراة في دراسات طفولة والتعليم الإبتدائي بجامعة القاهرة.

- حصلت على العديد من ورش العمل التعليمية لخدمة المجتمع.

- تولت الإشراف على المدارس اليابانية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح.

- التحقت الدكتورة دينا الدسوقي بالبرنامج الرئاسي، الذي هدف إلى إنشاء قاعدة قوية وغنية بالكفاءات الشبابية.