استمرت 3 أيام.. انتهاء مبادرة الكشف المجاني لنساء مصر بمستشفيات الشرطة

توجه المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بالشكر والتقدير إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمشاركة الوزارة في مبادرة ضمن حملة "الـ ١٦ يوم"، وذلك بتكليف سيادته قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع قطاع حقوق اﻹنسان بوزارة الداخلية بتوفير الكشف الطبى على السيدات والفتيات فى مستشفيات الشرطة.

الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية ممثلة فى قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع قطاع حقوق اﻹنسان، أطلقت تلك المبادرة لتوقيع الكشف الطبي على السيدات والفتيات في جميع مستشفيات قطاع الخدمات الطبية بمستشفيات الشرطة بالمجان خلال الفترة المسائية للسيدات في جميع التخصصات لإجراء الفحوصات اللازمة وصرف الأدوية لمدة ثلاثة أيام في الفترة من 25-27 نوفمبر2019على مستوى محافظات الجمهورية.