ملعقتان من بذور الكتان مفتاح رشاقتك

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
قالت خبيرة التغذية الألمانية إمكه ريزه، إن بذور الكتان تعد بمثابة مفتاح الرشاقة؛ لأنها تساعد على الشعور بالشبع وتحارب نوبات الجوع الشديدة، ما يسهم في إنقاص الوزن.
وأضافت ريزه، أن بذور الكتان تعمل أيضا على تحفيز الأيض وتنشيط عملية الهضم وتزييت جدران الأمعاء، كما أنها غنية بفيتامين B1 و B2 و B6 والمعادن والبروتينات والأحماض الدهنية أوميجا 3.
ويكفي تناول بذور الكتان بكمية تعادل ملعقتي طعام يوميا، على أن تتم إضافتها للسلطة أو الحساء أو الموسلى أو عصير السموذي.
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