النباتات وأجواء السبعينات... أبرز ديكورات العام القادم 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

تتطور ديكورات المنازل بمرور الوقت وتشهد تغيرات كبيرة خلال العقود المختلفة.. نرصد لكم بعض التغيرات الأساسية التي ستشهدها ديكورات المنازل خلال 2020 بحسب موقع "إنسايدر".

- البوف الجلد

من المتوقع استعادة البوف الجلد مرة أخرى في المنازل إلى جانب الوسائد الأخرى التي توضع في الأرض.

- السيليكون بديل عن البلاستك

بدأ العديد من المستهلكين الاستغناء عن البلاستك، ما يجعل السليكون بديلًا مناسبًا وأكثر شعبية في غالبية دول العالم.

- السبعينات

ربما نشهد عودة الكراسي المربعة، الشبيهة بأثاث سبعينات القرن الماضي.

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- القلايات الكهربائية

ازداد إقبال المستهلكون على هذا النوع من القلايات أكثر من أي وقت مضى.

-الألوان المحايدة مع الأزرق

تحل الألوان المحايدة في اللوحات والديكورات بديلًا عن الألوان الصاخبة، مع الحضور الملحوظ للون الأزرق أكثر من غيره.

-الخضرة

ستشهد المنازل استخدام النباتات الخضراء في التزيين الداخلي خلال العام المقبل أكثر من أي وقت مضى.