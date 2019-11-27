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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:
تتطور ديكورات المنازل بمرور الوقت وتشهد تغيرات كبيرة خلال العقود المختلفة.. نرصد لكم بعض التغيرات الأساسية التي ستشهدها ديكورات المنازل خلال 2020 بحسب موقع "إنسايدر".
- البوف الجلد
من المتوقع استعادة البوف الجلد مرة أخرى في المنازل إلى جانب الوسائد الأخرى التي توضع في الأرض.
- السيليكون بديل عن البلاستك
بدأ العديد من المستهلكين الاستغناء عن البلاستك، ما يجعل السليكون بديلًا مناسبًا وأكثر شعبية في غالبية دول العالم.
- السبعينات
ربما نشهد عودة الكراسي المربعة، الشبيهة بأثاث سبعينات القرن الماضي.
- القلايات الكهربائية
ازداد إقبال المستهلكون على هذا النوع من القلايات أكثر من أي وقت مضى.
-الألوان المحايدة مع الأزرق
تحل الألوان المحايدة في اللوحات والديكورات بديلًا عن الألوان الصاخبة، مع الحضور الملحوظ للون الأزرق أكثر من غيره.
-الخضرة
ستشهد المنازل استخدام النباتات الخضراء في التزيين الداخلي خلال العام المقبل أكثر من أي وقت مضى.
كانت هذه تفاصيل خبر النباتات وأجواء السبعينات... أبرز ديكورات العام القادم 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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