تعرفِ على اكتئاب ما بعد الولادة وكيفية التخلص منه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

تعاني معظم النساء من اكتئاب يبدأ عادة خلال الأسبوع الأول بعد الوضع إذ تتناقص مستويات هرمون الإستروجين والبروجسترون بسرعة، ما يؤدي إلى التقلبات المزاجية.

هذه الأعراض البسيطة للاكتئاب هي أمر طبيعي، لكن تصبح الأم في حالة خطرة إذا استمر الاكتئاب لعدة أشهر أو سنوات بعد الولادة، هذا يعني أنه من المحتمل إصابة المرأة باكتئاب مع بعد الولادة، بحسب ما ذكره موقع "إنسايدر".

وتعاني ما يقرب من 10 ٪ إلى 15 ٪ من الأمهات الجدد من الاكتئاب بعد الولادة السريرية، لكن الباحثون اكتشفوا أن هذا المرض غير مقتصر على الأمهات فقط ولكن الآباء كذلك، بنسبة 2.5 مرة أكثر من زوجاتهم.

وتشمل الأعراض الشائعة لاكتئاب ما بعد الولادة، مزاج كئيب، وقلة ثقة بالنفس وشعور مرتفع بالذنب، ومشاكل في النوم، وإعياء، بالإضافة إلى الأفكار الانتحارية، والشعور باليأس والحزن، وقلة الارتباط العاطفي بالطفل.

إلى متى يستمر اكتئاب ما بعد الولادة عادة؟

يمكن أن يبدأ اكتئاب ما بعد الولادة أثناء الحمل ويستمر من أسبوعين إلى سنوات بعد الولادة، عادة ما يتعافى الغالبية العظمى خلال الستة أشهر الأولى، ولكن نحو 25% إلى 50% يعانون من الاكتئاب لفترة أطول.

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تقول كريستين إدواردز، دكتورة بجامعة تامبا لعلم نفس الأطفال: "أي شخص يعاني من اكتئاب ما بعد الولادة لمدة أطول من أسبوعين يحتاج إلى التحدث مع الطبيب أو المعالج لتقييم حالته".

ويعد أكثر الناس عرضة لزيادة فترة اكتئاب ما بعد الولادة هم المصابون، بتاريخ طويل من القلق والاكتئاب، ومتلازمة ما قبل الحيض، ومن يمتلكون أفكارًا سلبية عن الحمل، بالإضافة إلى عدم الثقة بالنفس والخوف من الولادة.

علاج اكتئاب ما بعد الولادة

يوصي الأطباء بضرورة التواصل مع طبيبك الخاص لإجراء الفحوصات اللازمة لتلقي العلاج المناسب، كما يعد الدعم الاجتماعي ممن حولك دافع وقائي كبير لاكتئاب ما بعد الولادة.

وتوضح كريستين إدواردز، أن العلاج المعرفي السلوكي يساهم أيضًا في التخلص من اكتئاب ما بعد الولادة، إذ يعد المساعد الذهبي للتخلص من الاكتئاب.

وأخيرًا الرضاعة الطبيعية أيضًا تساهم في تقليل اكتئاب ما بعد الولادة، بحسب ما أثبته الباحثون، حيث تعد أحد أشكال العلاج. تحتاج بعض الحالات إلى تناول مضادات اكتئاب تحت اشراف طبيب، وتستغرق وقتًا أطول قليلًا.