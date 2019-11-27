مكياج سهرات فخم وعصري للمرأة العربية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 نوفمبر 2019 04:43 مساءً - مكياج السهرات المهمة، يتطلب اسلوبا مختلفا عن المكياج اليومي الناعم او المكياج المخصص لأمسيات العشاء الكاجوال. فمكياج السهرات الفخم عليه ان يتضمن مستحضرات مختلفة عن تلك المعتمدة يوميا، اضافة الى الرموش الصناعية وألوان ظلال عيون بارزة، إضافة الى سحنة مشرقة.

مكياج بسيط ومميز من حلا الترك

فما هي أبرز ملامح مكياج السهرات الفخم؟

مكياج السهرات الفخم



من اجل تطبيق مكياج فخم يليق بالسهرات وبالاطلالة الراقية، حضرنا لك دليلا خطوة بخطوة لأبرز المستحضرات المطلوبة:



1. تحضير البشرة:

قبل وضع اي ستحضر لا بد من تحضير بشرتك عبر تنظيفها جيدا بالغسول المناسب واستخدام ماء الميسيلير. ومن النصائح لاهم لخبراء العناية بالبشرة، هو النوم باكرا قبل المناسبة المنتظرة لان النوم يريح البشرة ويزيدها تألقا. كذلك ننصحك بتقشير البشرة قبل يوم واحد وعمل ماسك مناسب لنوعها.



2. ترطيب البشرة:

طبقي كريم العينين وكريم الترطيب المناسب لنوع بشرتك.



3. سيروم:

لضمان بشرة مشعة ومشرقة، ننصحك بتطبيق سيروم فيتامين سي على بشرتك والانتظار بضع دقائق قبل تطبيق اي مستحضر فوقه، وذلك لكي تمتصه بشرتك.



4. برايمر العيون:

لم يعد البرايمر مستحضرا اختياريا بل بات ضروريا لتثبيت المكياج ونجاحه. استخدمي برايمر العيون قبل وضع الظلال، فهو يساعد في تثبيتها وتوحيد لون بشرتك. كما أن تركيبة البرايمر تسهّل عملية تطبيق الظل وتجعلها سلسة وسهلة.



5. كريم الاساس:

طبقي كريم الاساس المناسب للون بشرتك. اختاري لونا أفتح بدرجة واحدة من لون بشرتك. استخدمي اسفنجة البلاندر لمزجه ومده جيدا والحصول على سحنة متجانسة اللون.

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6. ظلال العيون:

اختار لونان يتلاءمان مع لون ملابسك، كالرمادي والفضي او البنفسجي والبيج او البرتقالي والذهبي. تعتبر ألوان ظلال العيون المعيار الأساسي لأسلوب المكياج المعتمد. يمكنك ايضا ان تختاري درجات ترابية ودرجات الزهري اللمّاع. اختاري لوحة ظلال Huda Beauty Desert Dusk Eyeshadow Palette. ابدئي مثلا بوضع درجة الزهري الفاتحة عند زاوية العين الداخلية، واختاري الدرجة الداكنة الأقرب إلى البنفسجي عند الزاوية الخارجية مع رسم حرف C ثم امزجي اللونين معاً حتى تحصلي على ظلال عيون متجانس ولافت.



7. التظليل:

تعتمد تقنية التظليل على مزج ظلال العيون لكي تصبح متناغمة بعضها مع بعض وبعيدة عن اسلوب مكياج تسعينات القر الفائت حين كانت الالوان متجاورة وغير مندمجة.



8. الأيلاينر:

ارسميه بمحاذاة الرموش العليا مع اعتماد جانج صغير عند طرف العين فقط كلمسة جريئة. تجنّبي رسم الخط العريض، لأنه سيغطي على ظلال العيون المعتمدة. كما نصحك باختيار الأيلاينر الجاف لمظهر طبيعي أكثر. اختاري YSL Dessin Du Regard



9. وزّعي بضع حبيبات من الباييت البرّاقة فوق الظلال:

اختاريها بلون يتناسب مع لون ظلال العيون الجافة. فهذه اللمسة تناسب السهرات كثيراً وتجعل مكياجك يبدو متوهّجاً. اختاري Marc Jacobs See-Quins Glam Glitter Eyeshadow



10. الماسكرا:

عندما يحين موعد اختيار الماسكرا، عليك طبعاً أن تختاري تركيبة تزيد رموشك كثافة حتى تبدو شابة وحيوية. اختاري Nars Explicit Black Climax Mascara.

11. الرموش الصناعية: ننصحك ايضا بإضافة رمشين الى ثلاثة عند الزاوية الخارجية من العين، فالرموش الصناعية تعزز نظرتك وتجعل العيون تبدو واسعة وكبيرة ولوزية.

12. احمر الشفاه: أخيرا ننصحك بالابتعاد عن الدرجات اللونية القوية من احمر الشفاه، والاتجاه صوب اتدرجات النيود من الزهري الفاتح الى البيج والبني الفاتح والبنفسجي النيود. فالمطلوب هو تسليط الضوء على العينين وليس الشفاه.

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