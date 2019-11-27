كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 نوفمبر 2019 04:43 مساءً - هذا العام كان الأفضل بالنسبة لـ نسرين طافش من ناحية الأناقة، ولا سيما الاطلالات الرسمية في المناسبات الكبيرة وعلى السجادة الحمراء، حيث إنها أحسنت الاختيار عمومًا وأصبحت تعرف ما الذي يناسبها ويناسب قوامها، وتختار على هذا الأساس، وبالرغم من بعض الأخطاء التي ارتكبتها في عدد من المناسبات، لكن بالمقابل رصدنا لها عددًا من الاطلالات المميزة التي دخلت من خلالها قائمة النجمات العربيات الأكثر أناقة، ولا سيما مؤخرًا، وإليكِ بالصور بعض أجمل فساتين نسرين طافش في 2019.



فستان سهرة أسود تألقت به نسرين طافش

فستان أسود بتصميم فاخر من مرمر حليم تألقت به نسرين طافش



مؤخرًا في مهرجان القاهرة السينمائي، شاهدنا نسرين طافش في إحدى أجمل اطلالاتها على الإطلاق، حيث بدت غاية في الأنوثة والرقي بعيدًا تمامًا عن البهرجة أو الأسلوب المبالغ به، حيث اختارت فستانًا أسود بقصة الكتف الواحدة الرائجة جدًّا هذا الموسم من مرمر حليم Marmar Halim، خصره محدد وتنورته كلوش كبيرة، نسقت معه حقيبة كلاتش سوداء أيضًا، وبعض المجوهرات الماسية، واعتمدت تسريحة شعر ريترو وبدا اللوك متكاملًا.





نسرين طافش مشرقة في فستان أحمر

اطلالة أنثوية لنسرين طافش في فستان أحمر





وقبل ذلك كنا قد شاهدنا نسرين طافش في اطلالة مميزة أُخرى، بدت فيها ناعمة وجذابة وقد اختارت فيها فستان سهرة باللون الأحمر من مرمر حليم Marmar Halim أيضًا، قصته مميزة مع الشرائط التي زينت الأكتاف والتنورة الكلوش، وقد نسقته بطريقة أنيقة بعيدة عن المبالغة، وهذا ما جعل الاطلالة جميلة ولافتة.

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فساتين سهرة ملونة اختارتها نسرين طافش والأسود أجملها



فستان ذهبي من لابورجوازي اختارته نسرين طافش

فستان ذهبي بقصة الكتف الواحد من لابورجوازي شاهدنا به نسرين طافش





الفساتين الذهبية البراقة دائمًا تكون من الخيارات المفضلة بالنسبة للنجمات، وهنا نسرين طافش أحسنت اختيار هذا الفستان الذهبي من لابورجوازي Labourjoisie بقصة الكتاف الواحدة وقماشه الفاخر المزين بالشراريب البراقة، وقد ناسب الفستان قوام نسرين من ناحية القصة، لكن كان يفضل لو أنها اختارت حقيبة كلاتش مختلفة أكثر نعومة من هذه الحقيبة الذهبية من سانت لوران Saint Laurent.





اطلالة مميزة لـ نسرين طافش في فستان تول أسود

نسرين طافش متألقة في فستان أسود من زينة زكي





الأسود ملك الألوان ومجالات الخطأ فيه قليلة، ولا سيما على فساتين السهرة، وهنا نسرين طافش تألقت بأجمل اطلالاتها باللون الأسود، حين اختارته على فستان أوف شولدرز مصنوع من طبقات من قماش التول من زينة زكي، وقد بدت فيه غاية في الأنوثة ولا سيما مع تسريحة الشعر الناعمة والمجوهرات الماسية التي زينت بها اللوك.



خيارات موفقة لـ نسرين طافش من فساتين السهرة في عام 2019 نتمنى أن تحافظ على هذا الأسلوب الراقي والناعم نفسه في اطلالاتها في العام القادم.

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