إطلالة أحلام في الحلقة العاشرة من ذا فويس

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 نوفمبر 2019 04:43 مساءً - لفتت إطلالات الفنانة أحلام الشامسي أنظار الكثير من محبيها وجمهور برنامج المسابقات "ذا فويس"، الذي يُعرض حاليًّا على قناة mbc، حيث تألقت بالعديد من التصميمات العصرية والشبابية التي تتَّسم بالأنوثة والأناقة منذ انطلاق الموسم، واتبعت في إطلالاتها أبرز خطوط الموضة العالمية، وباتت تتقن كيفية اعتماد التصاميم التي تُبرز قوامها الرشيق وتتناسب مع لون بشرتها وجمالها العربي.

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إطلالة أحلام

في الحلقة العاشرة من برنامج "ذا فويس" ظهرت الفنانة أحلام بجمبسوت أسود ناعم من توقيع المصمم العالمي زهير مراد، وزُين بوشاح وحزام ذهبي يُبرز نحافة خصرها، ودعمت الإطلالة بمعطف مزين بطبعات النمر وبالريش الأسود في أطراف الأكمام، ونسقت أحلام لتزين مظهرها أقراطًا ذهبية ضخمة وخواتم مختلفة أضفت لها الكثير من الأنوثة، واهتم بمكياجها خبير التجميل محمد الحداد، الذي اختار لها مكياجًا ناعمًا مستوحًى من تدرُّجات اللون الزهري الفاتحة، وأكمل جمال إطلالتها بالرموش الطويلة وبرسم العينين بقلم الكحل الممتد، وعن شعرها فقد سرّحه خبير التصفيف طوني صوايا بشكل منسدل وبسيط.

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إطلالة أحلام بجمبسوت أسود في "ذا فويس"

إطلالة أحلام

وجدير بالذِّكر أن الفنانة أحلام قد طرحت أغنية جديدة خلال الساعات الماضية بعنوان "أنا ما أستغنى" وبدأت تصعد سلم النجاح فور طرحها، وهي من كلمات الشاعر منصور الشادي، وألحان الملحن ناصر الصالح.

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