سيلينا غوميز تعتمد اللون الأبرز هذا الشتاء .. تعرفي على أفكار لتنسيقه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 نوفمبر 2019 04:43 مساءً - أطلت المغنية الامريكية سيلينا غوميز خلال حفل عشاء بفستان من المخمل المضلع، واختارت لون بارز هذا الشتاء وهو البرتقالي الداكن المستوحى من لون اوراق شجر الخريف.

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سيلينا غوميز بفستان من برادا

هذه الإطلالة لسيلينا غوميز تحمل كثير من التفاصيل التي يجب أن نتوقف عندها، فبعيداً عن اللون الدافيء الذي نتوقع وجوده في خزانة أي امرأة عصرية هذا الوسم، فإن التصميم المحافظ للفستان يُلهم الفتيات في الشرق الأوسط، وحتى المحجبات منهم، بإطلالة سهرة أنيقة. جاء الفستان بقصة مستقيمة مزينة بحزام يضم الخصر، مع أكمام طويلة وياقات عريضة تخفي الرقبة تقرياً، كما أن المخمل المضلع خيار عصري لإطلالة مسائية هذا الشتاء، الفستان بتوقيع الدار الإيطالية برادا Prada.

نسقت سيلينا غوميز إطلالتها البرتقالية مع صندل أسود بنعل ضخم، أما المكياج فجاء بلمسات شتوية أيضاً من خلال أحمر شفاه برغندي وبشرة مائلة إلى البرونز المناسب للون البرتقالي.

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أفكار لتنسيق البرتقالي هذا الشتاء

فستان خريفي برتقالي

حتى قبل إطلالة سيلينا غوميز، شاهدنا البرتقالي على ممشى عروض أزياء خريف وشتاء 2019/2020 ضمن تشكيلة دور بارزة مثل فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham، ارديم Erdem، جيفنشي Givenchy. كذلك كان اللون الأبرز بعد البيج في موضة الشارع خلال أسابيع الموضة.

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معطف برتقالي

يمكن القول أن موضة هذا الشتاء تحتضن جميع درجات البرتقالي، حتى المضيئة منها والمستوحاة من الربيع، لكن إذا كنتِ تميلين إلى الألوان الهادئة والداكنة في الطقس البارد سيكون البرتقالي المحروق الذي اختارته سيلينا غوميز خياراً مناسباً.

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البرتقالي بستايل المونوكروم

يمكنكِ تنسيق البرتقالي بستايل المونوكروم أو اللون الأحادي من خلال مزج أكثر من درجة من البرتقالي معاً، لكن هذا النمط بالطبع هو اختيار جريء ربما لا يناسب جميع النساء.

ننصحكِ أيضاً بمزج البرتقالي مع الألوان الحيادية مثل الأسود والبيج، أو مع لون عصري مثل الأزرق الفاتح، أما إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة لافتة سيكون مزيج البرتقالي مع الزهري أو الأحمر هو الأكثر جرأة بلا منافس.

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أيضاً يسيطر البرتقالي على موضة الاكسسوارات مثل الحقائب و الأحذية، لذلك، إذا كان هذا اللون بعيد عن قائمة ألوانكِ المفضلة اكتفي بشراء حقيبة أنيقة من الجلد البرتقالي الداكن المائل إلى الجملي أو حتى حذاء البوت.

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