موديلات فساتين سهرة سوداء لسهرات نهاية العام

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 نوفمبر 2019 04:43 مساءً - يعتبر فستان السهرة الأسود من أساسيات خزانة كل سيدة أنيقة، لذا تتسابق دور الأزياء في كل موسم على تقديم موديلات مبتكرة وفخمة.



فقدمت دور الأزياء العالمية باقة منوعة من فساتين السهرة السوداء ضمن مجموعات أزياء العطلات ريزورت 2020، بدورنا أردنا أن نجمع لكِ أجمل الموديلات لعلك تجدين بينها ما يكرس لأناقة تخطف الأنظار في ليلة رأس السنة.



فساتين سوداء حورية البحر

Zuhair Murad



ركزت عدد من الماركات مثل جي مندل J. Mendel وزهير مراد Zuhair Murad وألكسيس مابي Alexis Mabille على فساتين السهرة المميزة بالقصة المعانقة للقامة والتي تتسع من أسفل الركبة ويرشحها خبراء الموضة لقصيرات القامة حيث تساعدهن في الظهور بجسم ممشوق، أحببنا عودة الفساتين المصممة بكتف واحد إلى الواجهة، اعتمديها لستايل أنيق تتفردين به وتجنبي تنسيقها مع قلادات عريضة، فقد أكتفي بأقراط طويلة.





فساتين سوداء منفوشة



قدم المصمم اللبناني إيلي صعب Elie Saab فستان أسود بتنورة منفوشة شفافة ومزود بحزام أسود رفيع يستقر أسفل الصدر تقريبا، اعتمدي هذا الموديل اذا كنتِ في حاجة إلى لوك غير تقليدي يساعدك في إبراز طول ساقيكِ.

Elie Saab





فساتين سوداء واسعة



ضمت مجموعات أسماء عريقة مثل ديور Dior ومايكل كورس Michael Kors فساتين سهرة عريضة الأكتاف مع تنورة واسعة منسدلة على القامة في نعومة، ما يجعل منها قطع مثالية لذوات القامة على شكل الكمثري حيث ستزيد من عرض الكتفين مع إخفاء منطقة الأرداف والأفخاذ الممتلئة.

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