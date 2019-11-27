أجمل تصاميم المعاطف والسترات لموسم الخريف

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 نوفمبر 2019 04:43 مساءً - من أجمل تصاميم المعاطف والسترات وأكثرها رقياً، هي الكاب الفاخر الذي أثبت جماله وروعته منذ مواسم قليلة وما زال متصدر عالم الموضة حتى اليوم. ثمة تصاميم متنوعة متوفرة لترضي كل الأذواق، من الكابات الكلاسيكية الى تلك الرصينة ومروراً بالكابات العصرية الكاجوال المحبوكة، الطويلة منها والقصيرة... فستجد كل فاشينيستا ما يرضي ذوقها من هذه التصاميم هذا الخريف، وقد رصدنا لوكات تخطف الأنظار على نجمات ستايل الشوارع!

giambattista valli





بالرغم من أن السترات الجلدية وسترات الفرو هي من أبرز صيحات الموسم وهي تعتبر من ضروريات إطلالاتك في الخريف، الى جانب سترات عديدة أخرى لا بد أن تكملي لوكاتك بها هذا الموسم مثل معطف الترينش أو المصنوعة من الزغب، ولكن سترة واحدة لن تتمكني من الإستغناء عنها في هذا الفصل على غرار كل نجمة أنيقة وتشتهر برقيها وهي تكمل مختلف طلاتك مهما كان ستايلها أكانت كاجوال أو عصرية أو كلاسيكية أو حتى لوكات السهرة كما أثبت عدد نجمات الستايل الشوارع اللواتي اعتمدنا في ستايلات كثيرة، وتألقن بها في اماكن مختلفة وهي الكاب الرصين الراقي أو البونشو العصرية بمختلف قصاتها ومهما اختلف طولها، لمعانها، أنماطها او حتى تفاصيلها، فهي قادرة على ان تكمل كافة لوكاتك بطريقة لافتة وغاية في العصرية.

saint laurent



وكما باتت أكمام الكاب رائجة في فساتين السهرة على نجماتنا العربيات، فهي تكمل أناقتك نهاراً وليلاً بسترات آسرة. بهذا الصدد، انتقت الدور على اختلافها أن تطلق لك تصاميم مميزة من الكابات بمختلف الألوان كل منها تتميز بستايلها الفري، منها ما هو ذي نقوش الى جانب تلك التي آثرت الكلاسيكية من خلال الأقمشة الغنية من دون ننسى تلك ذات الألوان الصلبة ولكنها تتسم بالإتزان والعصرية.

valentino



هذا وتاتي صيحة الكاب لتحثك على التجرؤ على اختيار ما هو مختلف ولتكسري من خلالها رتابة الملابس الخريفية القاتمة والعادية وقد تألقت به أكثر النجمات أناقة حول العالم .

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