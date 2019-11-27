أسلوب القفاطين الفخمة تعلّميه من أسماء المنور

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 نوفمبر 2019 04:43 مساءً - كعادة النجمات المغربيات، فهم يفتخرن كثيراَ بالقفاطين المغربية بشكل كبير، لاسيما منهم النجمة أسماء المنور، التي تعتمد على القفطان بكل تصميماته وألوانه الفخمة والجذابة بحفلاتها المختلفة.



ولكي تعتمدي أسلوب القفاطين الفخمة بلمسات مترفة، قد اخترنا لكِ موديلات غاية في الأناقة من النجمة أسماء المنور لمختلف المناسبات ولكل الصبايا.

القفطان الأخضر الفيروزي مع التطريزات الذهبية مميز وبراق

القفطان الأخضر الفيروزي مع التطريزات الذهبية مميز وبراق





هذا الموديل باللون الأخضر الفيروزي سيكون لافتاً للصبايا صاحبات الشخصية القوية، فهذا اللون لا يجذب إلا الذوق الجرئ، ومناسب بقوة للحفلات الكبيرة والفخمة.



أما التطريزات الذهبية للقفطان فهي أكثر الألوان تناغماً مع الأخضر الفيروزي، من الممكن أن تنسقيها مع حجاب بدرجة الأخضر الفيروزي الباهتى لاطلالة غير متكلفة.



القفطان الأسود الفيلفت مناسب لهذا الشتاء

القفطان الأسود الفيلفت مناسب لهذا الشتاء



أما هذا القفطان بخامة الفيلفت المخملية، فهو أنيق ومميز لشتاء 2020، خاصة أن موضة القفاطين لا تبطل على الإطلاق، اعتمدته أسماء المنور بستايل مفتوح من الأمام، لتظهر لنا بطانة باللون الأصفر الفاقع خاطفة للأنظار، ومنحتها اطلالة أكثر شبابية.



يمكن أن تستخدمي هذه الألوان مع حجابك، إما أن تختاري لفة حجاب باللون الأصفر Off Yellow، أو اختاري الأسود لاطلالة أكثر فخامة وترف.

القفطان الملون مناسب أكثر للمراهقات

القفطان الملون مناسب أكثر للمراهقات





القفطان الملون الذي اعتمدته أسماء المنور نرى أنه مناسب أكثر للصبايا المراهقات، بألوانه العصرية للحفلات الكبيرة مثل ليلة العرس، وكذلك يمنح الصبية طول ورشاقة، مع لمسة حزام الخصر، التي يتميز بها القفطان.



نسقته أسماء المنور مع حذاء فيلفت باللون البنفسجي، وممكن أن تنسقي معه كلتش باللون الأسود، بتطريزات بسيطة وهادئة.

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القفطان الأحمر خاطف للأنظار في كل المناسبات

القفطان الأحمر خاطف للأنظار في كل المناسبات





كثيراً ما تعتمد النجمات على القفاطين باللون الأحمر بالكثير من المناسبات، لأنه لون فخم وجرئ، وبالطبع خاطف للأنظار، وكل هذه الأمور تبحث عنها الصبايا باطلالتها.



اعتمدت أسماء المنور على قفطان مخملي فيلفت مناسب أيضاَ لموسم الشتاء، مع تطريزات ذهبية بالخيوط اللامعة، وتطريزات تبرز حزام الخصر العريض للمسة أكثر رشاقة.



القفطان من الدانتيل الأسود والفضي

القفطان من الدانتيل الأسود والفضي





من الواضح مدى عشق أسماء المنور للقفاطين بشكل عام، كهذا الفستان المميز من التول والدانتيل الشفاف، مستوحى من تصميم القفطان، منفوش قليلاً من بعد الخصر، نسقت معه حذاء براق لاطلالة لامعة بإحدى حفلاتها الكبيرة.



إذا كنت تفكرين بارتداء الحجاب ننصحك باعتماد الحجاب الأسود من الشيفون الخفيف مبطن دون تطريزات، مع كلتش أسود لاطلالة غير متكلفة.

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