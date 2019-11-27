أحذية شتوية لإطلالة كاجوال مميزة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 نوفمبر 2019 04:43 مساءً - مع الدخول في فصل الشتاء نسارع جميعنا إلى تبديل الخزانة من صيفية إلى شتوية، خاصة وأن القطع الشتوية تحتاج إلى الكثير من الوقت لترتيبها واختيار ما يناسبنا منها، وبالطبع للأحذية حصة كبيرة من هذه العملية كونها أكثر القطع التي تتبدل مع تبدل الفصول.

ولأن الإطلالات الشتوية تتميز بأحذيتها الأنيقة ذات الألوان الغامقة كالأسود والبني الزيتي، لا بدّ من القيام بجولة على أهم الماركات العالمية من أجل اختيار الأحذية التي تناسب إطلالاتك وأزياءك الشتوية.

ومن خلال جولتنا نحن التي قمنا بها، استطاعت بعض الأحذية من إبهارنا سواء بتصاميمها أو بألوانها التي جاءت تليق بشدة بالإطلالات الكاجوال لكن مع نفحة صغيرة من الكلاسيكية المطلوبة بالتأكيد.



حذاء من Christian Louboutin

حذاء بتصميم لافت ومميز باللون البني من Christian Louboutin



لا يمكن التحدث عن Christian Louboutin من دون ذكر أرضية الحذاء ذات اللون الأحمر التي تميّز هذا المصمم العالمي، وعلى هذا الأساس استطاع هذا الحذاء الأنيق ذو اللون البني الجذاب من إبهارنا، خاصة وأنه تداخل فيه قماش الجلد مع قماش "الشامواه" الذي يناسب فصل الشتاء.

وبالطبع لم ينس Christian Louboutin وضع بصمته في الحذاء، حيث جاءت أرضيته باللون الأحمر اللافت.

أما ما سيجعله مناسب للإطلالات الكاجوال فهو أنه تميّز بشرائط رفيعة في الأمام



حذاء من Dolce & Gabbana

حذاء أنيق باللون الأسود يناسب الإطلالة الكاجوال من Dolce and Gabbana



اذا كنت من الذين يرغبون في اختيار حذاء يميل إلى التصاميم الرياضية، فبالتأكيد سينال إعجابك هذا الحذاء من Dolce & Gabbana الذي جاء بتصميم أنيق من الجلد الأسود مع شرائط رفيعة، ولم يُطرز أو يضاف إليه أي نقشات وألوان، لذا هو مناسب لمختلف ألوان الملابس التي ستختارها في الشتاء.

وننصحك بتجربة ارتداءه مع معطف طويل، لكي تكسر من كلاسيكية المعاطف التي اعتدنا على رؤيتها



حذاء من Valentino

حذاء بتصميم لافت يناسب الإطلالة الكاجوال من Valentino



هذا الحذاء الضخم من Valentino سيناسب بشكل مؤكد الإطلالات الشتوية الكاجوال، خاصة وأنه تميز بضخامة أسفله وكعبه العريض، بالإضافة إلى الشرائط الكبيرة الحجم التي زينته والتي جاءت من اللونين الأبيض والأسود، لكي تكسر من سواد هذا الحذاء.

ننصحك باختياره مع الإطلالات الكاجوال فقط، فتصميمه وضخامته لا تتناسب مع الإطلالات الممزوجة بالكلاسيكية، وخاصة اذا كنت ترتدي معطفاً طويلاً

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