خريجة حقوق ومن قيادات البرنامج الرئاسي.. هند عبدالحليم النائب الجديد لمحافظ الجيزة

كانت من ضمن قيادات البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الذي انعقد في فبراير 2018، استطاعت الوصول إلى نائب محافظ الجيزة، إنها هند محمد أحمد عبدالحليم، حيث تستعرض "هُن" أبرز المعلومات عنها. من هى نائب محافظ الجيزة ولدت هند محمد أحمد عبدالحليم، في 16-12-1987 بمحافظة القاهرة. حصلت على درجة الماجستير في الحقوق جامعة اينديانا بأمريكا عام 2011، عقب حصولها على ليسانس الحقوق باللغة الإنجليزية جامعة القاهرة. شغلت منصب مساعد قنصل سفارة بيرو بمصر في ديسمبر 2009 وحتى 2010. Advertisements كانت متطوعة سابقة في نادي روتراكت المعادي بالقاهرة. حصلت على شهادة تقدير من الأمم المتحدة لتطوعها في مهمة بالكاميرون عبر الإنترنت. تولت مهام مدير تنفيذي بوكالة Ode للدعاية.

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