عاجل.. مسيرة نسائية بالزمالك للمطالبة بالحفاظ على حقوقهن بقانون الأحوال الشخصية

أفاد التلفزيون المصري في نبأ عاجل له بوجود مسيرة نسائية بمنطقة سرايا الجزيرة في الزمالك، للمطالبة بالحفاظ على حقوقهن بقانون الأحوال الشخصية.
وكانت مجموعة "تمرد سيدات مصر" ضد قانون الأسرة قالت في بيان لها، إن وزارة الداخلية وافقت على تلك الوقفة، التى تقام اليوم بميدان سرايا الجزيرة.
وقال البيان، "فنحن ندعو جموع المتضررات من قانون الأسرة من جدات وعمات وامهات غير حاضنات وكل أهل الطفل من العصب من النساء بالحضور لإبداء اعتراضاتهم على ما يجرى تعديله فى قانون الأحوال الشخصية".
وأضاف البيان، "على مدار سنوات عدة نحارب جميعا نحن أهل الطفل من العصب لكى يحصل أطفالنا على الحرية من سجن حجب عنهم".
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