حملة الـ16 يوما.. حكاية نادين مع تعنيف الأم: عندي 23 سنة وبتضرب بالحزام والسلك

تصبح الأم أحيانا هي السبب وراء العنف المنزلي الذي تتعرض له الفتيات، وأحد أشكاله هو الضرب المبرح الذي يؤثر نفسيا وجسديا على الفتيات، وهو ما تهدف حملة "الـ 16 يوم" لمناهضة العنف ضد المرأة، إلى القضاء عليه نهائيا.

وتروي نادين سالم، حكايتها مع "الضرب" المبرح الذي اتخذته والدتها كتكنيك في تربيها، ورغم كونه يمثل سخرية حاليا، إلا أن "الشبشب" يمثل رمز الغضب وثوران بركان والدتها، حيث استخدمته قديما في التفاهم مع ابنتها.

بدأت القصة، بحسب رواية "نادين" منذ كانت دون الخامسة بسبب عدم قدرتها السيطرة على التبول، فتقول "فضلت تضرب فيا وبسبب رعبي منها وصلت 13 سنة وأنا بعملها على نفسي".

لم يتوقف العنف الجسدي الذي تنتهجه الأم عند هذا الحد، فكان الضرب هو وسيلتها للتعامل مع ابنتها في كل المشكلات والاختلافات بين نادين ووالدتها، كي تخضع الطفلة لأوامر الأم، "عمرها ما فكرت تسمعني أو تتناقش معايا أو تشوف أنا عايزة إيه، الضرب بقى معلم في كل جسمي، في علامات بتروح وعلامات بتفضل معايا طول عمري".

Advertisements

تكمل "نادين" ما تعرضت له من أذى نفسي، "لما صحابي بيجولي البيت كنت بوريهم شكل جسمي، أصعب عليهم وأفضل أعيط، مهما وصفت اللي بتعرض له من أمي مكانوش بيصدقوا غير لما يشوفوا، وبعد كدة تبدأ نظرات الشفقة اللي كانت بتقتلني وأنا مش فاهماها لأني كنت صغيرة".

وسائل الأم في ضرب الفتاة كانت متنوعة وكثيرة، وبكاء نادين المستمر لم يشفع لها، ولم يجعل الأم تتوقف عن الضرب: "استخدمت معايا كل حاجة ممكن تستخدمها، الشبشب، الشماعة، سلك الكهربا، الحزام، حتى مضرب الدبان، ومرة ضربتني بشوكة فتحتلي إيدي".

تتساءل نادين بين الحين والآخر هل تلك هي التربية السليمة؟، الجميع يتحدثون عن عنف مماثل في منازلهم، معظم الأمهات يضربن أبناءهن، ولكن علامات الضرب على جسد نادين لا يذهب بالوقت، وكذلك الألم النفسي "هل جسمهم بيعلم زي جسمي، وبتفضل العلامة أسابيع ومنها بيقعد طول العمر، طيب بيفضلوا يعيطوا كل ما يفتكروا بيتهانوا قد إيه وكل ما يشوفوا العلامة؟".

تضيف نادين، "أنا معرفش دي التربية ولا لا، بس الأكيد إني مش هعمل كدة مع ولادي، أنا عندي 23 سنة ولسه بتضرب، مش هعمل كدة في بنتي".