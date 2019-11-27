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تفاعل عدد كبير من الفتيات والسيدات مع هاشتاج "المرأة قوتها في"، الذي انتشر وتصدر موقع "تويتر" خلال الساعات الماضية.
وتنوعت تعليقات الفتيات عن مصدر قوتهن في التجاوب مع الهاشتاج حيث قالت إحداهن: "الأب هو مصدر القوة، المرأة تزداد قوة كلما خذلها رجل"، "وقوة المرأة في إيمانها واحتشامها".
وقالت أخرى "إن مصدر قوتها في صمتها وابتسامتها رغم انكسار قلبها"، فيما أكدت إحدى المشاركات "أن مصدر قوتها في والدتها".
وقال "مغردون آخرون" عبر الـ "هاشتاج": "المرأة قوتها في استقلالها"، "في شخصيتها القوية وأنوثتها"، "نفسها وذاتها وشخصيتها، في رحمتها وهى قادره تأذي وتسامحها وهي مجروحة، في ثباتها وقت الضعف وحنانها الدائم، في تعليمها وتدينها".
كانت هذه تفاصيل خبر "المرأة قوتها في" هاشتاج يتصدر تويتر.. وفتيات: "أنوثتها واحتشامها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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