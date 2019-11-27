فيديو.. مذيعة مصرية في أمريكا تعلن خطوبتها على الهواء: حبيبي طلبني للزواج على الشاطئ

"سأطلعكم على سر طلب مني صديقي، جويل شيمفان، أن اشارككم به"، هكذا أعلنت المذيعة ذات الأصول المصرية، هدى قطب، في شبكة "NBC" الأمريكية، خطبتها على الهواء، خلال برنامج "توداي شو".

"أنا اتخطبت"، بهذه العبارة واصلت هدى، إعلان المفاجأة التي كشفت عنها على الهواء مباشرة، وقامت بإظهار خاتم الخطبة أمام زملائها في الاستوديو.

وأكدت "قطب" أن صديقها عرض عليها الزواج أثناء تناولهما العشاء على الشاطئ خلال العطلة، وأنها أصيبت بالدهشة والفرح بعد سماع حديثه.

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وعبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، شاركت المذيعة المصرية متابعيها فرحتها، بنشر صورة لها برفقة خطيبها وأظهرت خلالها دبلة الخطبة، قائلة بعبارة باللغة الإنجليزية "حبيبي".

ولدت هدى قطب، في 9 أغسطس 1964، وهي مذيعة الأخبار التلفزيونية الأمريكية، كما فازت بـ"جائزة إيمي النهار" في 2010 كجزء من فريق برنامج "عرض اليوم"، وعملت أيضا مراسلة لشبكة "إن بي سي"، كما أن والدي قطب من مصر، وعاشا فيها وكذلك في نيجيريا.