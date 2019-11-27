بعد توليها منصب نائب محافظ جنوب سيناء.. معلومات عن المهندسة إيناس سمير

استطاعت المرأة المصرية شغل المناصب الكبرى، برهنت على قدرتها في التميز والإبداع، ومؤخرا تمكنت 3 سيدات من اقتناص فرصهن في حركة المحافظين الجدد، حيث تم إعلان أسمائهن صباح اليوم، لتقلد منصب نائب المحافظ، وهن جاكلين عازر عبدالحليم، نائبا لمحافظ الإسكندرية، وهند محمد أحمد عبدالحليم، نائبا لمحافظ الجيزة، وإيناس سمير محمد حافظ، نائبا لمحافظ جنوب سيناء.

ويقدم "هُن" أبرز المعلومات عن نائبة محافظ جنوب سيناء، المهندسة إيناس سمير.

- ولدت إيناس سمير محمد حافظ، في 1 مايو عام 1988 بمحافظة القاهرة.

- حصلت على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية 2010.

- نالت ماجستير العمارة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا 2015.

- قامت بعمل دبلومة في إدارة المشروعات الجامعة الأمريكية بالقاهرة 2012.

- تعمل كمعيدة بقسم الهندسة المعمارية بأكاديمية الشروق.

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- عملت كمساعد خبير بهيئة التخطيط العمراني، عام 2015

- متزوجة ولديها طفلتين، هن تاليا وشيري.

- اكتسبت العديد من الخبرات العملية من خلال عملها بهيئة التخطيط العمراني، ومشاركتها في مشروع القضاء على العشوائيات.

- شاركت في العديد من الفعاليات والأنشطة الخاصة بالبرنامج الرئاسي.

- تعتبر إيناس واحدة من أعضاء البرنامج الرئاسي المؤثرين في كافة الأنشطة.