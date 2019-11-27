إقبال على حملة الرئيس لصحة المرأة بوزارة الطيران

واصلت العيادات المتنقلة استقبال العاملات بوزارة الطيران المدنى، وذلك خلال تفعيل البرنامج الرئاسي لصحة المرأة التابع لحملة 100 مليون صحة، على السيدات العاملات بوزارة الطيران المدنى والشركات التابعة لها.

حيث شهدت العيادات الخارجية المتنقلة، إقبالا واسعا من قبل العاملات بالوزارة، وكشفت مصادر بالوزارة، عن وجود جداول داخلية تم توزيعها على العالمين، للحد من الزحام أمام العيادات، مشيرة، إلى أن الحملة لن تغادر الوزارة لحين تقديم خدمات الكشف الطبي والفحص المجاني لجميع السيدات بلا استثناء.

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وتهدف مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى، دعم صحة المرأة المصرية العاملة بالوزارة، والشركات التابعة لها، من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي.

واستقبلت وزارة الطيران المدني، وحدة العيادات المتنقلة للكشف المبكر المجاني على أمراض سرطان الثدي، ووفرت لها الإقامة الكاملة، كافة الاحتياجات الخاصة اللازمة.

وتوجهت الوزارة بالشكر إلى القائمين على المبادرة تحت إشراف الدكتور محمد حسان، مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، وفريق الإشراف الدكتورة علا أحمد زيدان، مدير منطقة غرب مدينة نصر، والدكتورة نيرفانا سعد نائب مدير عام المنطقة، والدكتورة دعاء عبدالغفار الشريف، مدير إدارة الدعايه الأساسية، والدكتور عبدالرحمن الزيني، مدير مركز المعلومات، والدكتورة شيماء موسى، مدير إدارة الجودة، والدكتورة منال حمدي، مدير إدارة الصحة، ووفاء خالد السيد، ونرمين عبد المنعم، ومن إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي الدكتور حازم حسين.