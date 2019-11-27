واعظة بالأوقاف: المرأة في الإسلام تحط رِجل على رٍجل وحقوقها تجيلها

قالت الداعية فاطمة موسى الواعظة بوزارة الأوقاف، إن عدم علم الزوج لحقوق زوجته، وأيضًا عدم معرفة الكثير من الفتيات عن أصول الحياة الزوجية، من أهم أسباب تفاقم المشاكل الزوجية بين الأزواج في السنوات الأخيرة.

وأضافت "موسى"، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد خيري، والإعلامية مها بهنساوي، ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر شاشة "ten" الفضائية، أنه من حقوق المرأة في الإسلام حُسن وصول واجباتها إليها التي أمر الله الرجل بها.. "المفروض المرأة في الإسلام واجبها يجيلها لحد عندها وهي حاطة رِجل على رِجل متطلبوش".

وأضافت "موسى"، أن الدين الإسلامي سمح للرجل توجيه الأمر للمرأة في بعض المواقف الحياتية المحددة، متابعة: "الدين حدد أنت تؤمرها في إيه وتتيح لها إيه وواجبتها عندك إيه".