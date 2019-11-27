منال ميخائيل باقية في دمياط.. المرأة الوحيدة بمجلس المحافظين

عُرفت بكونها أول امرأة قبطية تتولى منصب المحافظ في مصر، بعد تعيينها محافظا لدمياط في حركة تغيير المحافظين الأخيرة في أغسطس 2018، فاجتهادها المعهود وحرصها الدائم على متابعة كل ما ينفذ على أرض الواقع بنفسها، كانت أسباب كافية لبقائها في منصبها وحفاظها على اللقب الذي عرفت به، حتى بعد حركة المحافظين الأخيرة التي تم الإعلان عنها صباح اليوم.

لم تشمل القائمة الكاملة لحركة المحافظين الجديدة التي صدرت في الساعات الأولى من صباح اليوم، تغييرًا في منصب محافظ دمياط، لتحتفظ الدكتورة منال ميخائيل عوض بمنصبها كمحافظ لدمياط، وأول امرأة قبطية تتولى هذا المنصب في تاريخ مصر.

تولت منصب نائب محافظة الجيزة في حركة المحافظين عام 2015

قبل منصب محافظ دمياط، تولت ميخائيل التي بدأت حياتها المهنية في العام 1992 طبيبا بيطريا بمعهد بحوث الأمصال واللقاحات، منصب نائب محافظة الجيزة في حركة المحافظين التي أجريت في فبراير من العام 2015.

وحصلت "منال" على جائزة الدولة التشجيعية 2007 عن عدد من الأبحاث العالمية التي تتعلق بدراسات في العلوم الطبية البيطرية، وتقلّدت منصب وكيل معهد بحوث الأمصال واللقاحات للأبحاث والدراسات في 2013.