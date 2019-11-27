بنت أم ولد؟.. 5 علامات تتنبأ بنوع الجنين (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: ترغب الحوامل في التعرف على نوع الجنين قبل الولادة، وتنتشر بعض المعتقدات الخاطئة حول احتمالية إنجاب الذكور أو الإناث بناء على تغير ملامح الحوامل وغيرها، لكن هناك بعض المعايير التي يمكن من خلالها تحديد ذلك. يستعرض "الكونسلتو" بعض العلامات التي تتنبأ بنوع الجنين خلال فترة الحمل.. للمزيد اضغط هنا

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