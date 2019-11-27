أمريكية تؤجل زفافها 18 عاما بسبب فستان الزفاف.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خاضت سيدة امرأة أمريكية تدعى شارمين بروكس، تحديا كبيرا لمواجهة الكثير من الصعاب من أجل تحقيق حلمها الذي طالما راودها، ونجحت أخيرا في الوصول إلى هدفها، وإن كان متأخرا.

شارمين بروكس التي تبلغ من العمر 36 عاما، كانت قد التقت مع زوجها دارين سكويرز في عام 2001، عندما كان عمرها 17 عاما، ويقول سكويرز إن جسم زوجته كان مثاليا حينما التقيا أول مرة.

شارمين أنجبت بعد عام طفلها الأول “بروكس”، ومنذ ذلك الوقت أخذ وزنها يزيد بشكل مضطرد، الأمر الذي حرمها من ارتداء فستان الزفاف، وبالتالي تأجيل زواجها 18 عاما.

وخلال هذه الأعوام الثمانية عشر كافحت بروكس كثيرا من أجل إنقاص وزنها الذي كان يفوق 100 كيلوجرام، إلى أن تمكنت مؤخرا من الوصول إلى الوزن المثالي الذي يمكنها من ارتداء الفستان الأبيض.

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الزوجة أكدت أنها دخلت في حالة اكتئاب وسط الأزمة المالية التي ضربت العالم عام 2010، حيث فقد زوجها عملها، فكانت تقضي معظم وقتها في النوم، مما ساهم بزيادة وزنها.

وأضافت: شعرت بالضيق والسلبية تجاه أطفالي، لم أتمكن من التعامل مع الأطفال أو المنزل، كنت أنام طوال الوقت تقريبا.. كنت آكل ما يصل إلى 20 قطعة من الشوكولاتة يوميا، وأتناول وجبات ضخمة، وكان متعتي تناول الزبادي بالفواكه بعد وجبة العشاء في كل ليلة.

شارمين تابعت: لم يكن لديّ أي ثقة بالنفس وتوقفت عن الخروج أو وضع المكياج، كنت لا أستطيع أن ألعب مع أطفالي، ولم أكن أستطع الوقوف أكثر من 10 دقائق بسبب الضغط على كاحلي.

وكانت نقطة التحول بالنسبة لبروكس في عام 2014، حينما أصبحت لا تطيق وزنها، وبعد أن أصبح جسمها يشكل لها عائقا في حياتها، فقررت حينها العودة إلى وزنها الأصلي حين كانت في السابعة عشرة من عمرها.

ومؤخرا، تمكنت بروكس من ارتداء فستان الزفاف، وأقامت حفل زفافها الذي لطالما حلمت به.