جاكلين عازر.. ابنة البرنامج الرئاسي التي أصبحت نائب محافظ الإسكندرية

استطاعت 3 سيدات أن يقتنصن مقاعدهن في حركة المحافظين الجدد، وذلك من خلال منصب نائب المحافظ، وهن جاكلين عازر عبدالحليم، نائبا لمحافظ الإسكندرية، وهند محمد أحمد عبدالحليم، نائبا لمحافظ الجيزة وإيناس سمير محمد حافظ، نائبا لمحافظ جنوب سيناء.

وتستعرض "هُن" أبرز المعلومات عن جاكلين عازر.

ولدت صاحبة الـ 32 عاما في محافظة البحيرة.

حصلت على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة الإسكندرية عام 2010.

تعمل مدرس مساعد الصحة العامة بكلية الطب جامعة الإسكندرية، وشاركت في البرنامج الرئاسي للقيادات الشابة.

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في عام 2015 حصلت "عازر" على درجة الماجستير في طب المجتمع والصحة العامة بجامعة الإسكندرية.

كما حصلت في العام التالي على درجة الدكتوراه في الطب والصحة العامة والطب الاجتماعي والوقائي.

أحد أعضاء برنامج الرئاسي لتأهيل الشباب.

شاركت في منتدى شباب العالم العام الماضي بمدينة شرم الشيخ وظهرت على المنصة.

كان لها مساهمة في مشروع مكافحة الوصم والتميز لمرضى الإيدز التابع للأمم المتحدة خلال الفترة من 2015، وحتى 2018.

شغلت منصب مساعد مدير مشروع منظمة الصحة العالمية لمشروع تقييم تغطية تطعيمات ضد الحصبة والحصبة الألمانية.

طرحت "عازر" العديد من المبادرات ومنها حلول لمواجهة المشاكل التي تواجه وزارة الصحة مثل مشكلة عدد الأطباء.