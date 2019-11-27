أطفال الأمهات المعنفات معرضون لانخفاض معدل الذكاء

أفادت دراسة طبية بأن الأمهات اللاتي يتعرضن للاعتداء والعنف المنزلي خلال فترة الحمل أو خلال السنوات الست الأولى من حياة الطفل يزيد احتمال إصابة أبنائهن بضعف الذكاء.

وتناولت الدراسة، التي نشرت في مجلة الأبحاث الطبية، العلاقة بين العنف المنزلي وذكاء الطفل في 8 سنوات، باستخدام 3997 زوجًا من الأم وطفلها، حيث قامت بقياس العنف المنزلي الجسدي والعاطفي منذ الحمل وحتى سن الثامنة، كما تم قياس ذكاء الأطفال في ثماني سنوات باستخدام اختبار الذكاء القياسي لوشلر.

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كيف يؤثر العنف ضد الأمهات على ذكاء الأطفال؟

وأوضحت الدراسة أن نسبة الذكاء المنخفض ترتفع إلى 34.6 في المئة إذا تعرضت الأم للعنف العائلي بشكل متكرر.

وقالت الدكتوة كاثرين أبيل، بالجامعة البريطانية: "إننا نعرف أن واحدة من كل أربع نساء في سن 16 وما فوق في بريطانيا وويلز ستتعرض للعنف المنزلي في حياتهن وأن أطفالهن معرضون بشكل أكبر لخطر المشاكل الجسدية والاجتماعية والسلوكية".

ووجد الباحثون أن الأطفال لأمهات يعانين بشكل متكرر من العنف المنزلي خلال فترة الحمل وخلال السنوات الست الأولى من عمر أطفالهن يكونون أكثر عرضة بثلاثة أضعاف في معدل الذكاء المنخفض عند 8 سنوات من العمر.