دراسة تحذر: السمنة المفرطة قد تتلف أجزاء من أدمغة المراهقين

تعتقد بعض السيدات أن تناول أبنائهن للأطعمة في سن الطفولة بشكل مكثف قد يعود عليهم بالنفع، إلا أن ذلك قد يؤدي للسمنة المفرطة والتي قد تحدث تلفًا في مناطق مهمة بالدماغ مسؤولة عن التحكم بالعواطف والمكافأة حسب دراسة حديثة.

وحذر باحثون بجامعة ساو باولو في البرازيل من أن السمنة المفرطة في مرحلة المراهقة، ومن المفترض أن الدراسة التي أجروها ستعرض نتائجها أمام المؤتمر السنوي لجمعية الطب الإشعاعي في أميركا الشمالية، نقلًا عن موقع العربية.

وتشير الدراسة إلى أن السمنة تسبب الالتهاب في الجهاز العصبي، الذي قد يؤدي إلى تلف مناطق مهمة من الدماغ نتيجة الخلل الذي يسببه الوزن الزائد.

وأجرى الفريق فحوصات على أدمغة 95 من المراهقين يعانون من السمنة المفرطة، و61 آخرين أصحاء، وتراوحت أعمار المشاركين بين 12 و16 عاماً، وذلك لرصد الضرر الذي تسببه السمنة في الدماغ.

وتتبع الفريق انتشار المادة البيضاء التي تحمل الإشارات في الدماغ لرصد التلف الذي يصيب خلايا المخ، باستخدام تقنية للتصوير بالرنين المغناطيسي، واستخلص الباحثون مقياساً يسمى "تباين الكسر" يرتبط بحالة المادة البيضاء في المخ، ويدل الانخفاض في مقياس تباين الكسر على زيادة الضرر في المادة البيضاء، وهي النسيج الذي تمر عبره الرسائل بين مناطق مختلفة من المادة الرمادية داخل الجهاز العصبي المركزي بالمخ.

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بعد تتبع المادة البيضاء أظهرت النتائج انخفاضاً في مقياس "تباين الكسر" لدى المراهقين الذين يعانون من السمنة المفرطة في المناطق الواقعة في الجسم الثفني، هو أكبر مجموعة من المادة البيضاء في الدماغ، وهو عبارة عن مجموعة من الألياف العصبية التي تربط بين النصفين الأيمن والأيسر للمخ.

ووجدوا أيضاً أن المصابين بالسمنة المفرطة يعانون من ضرر في منطقة التلفيف المداري الوسطى، وهي منطقة في الدماغ مرتبطة بالتحكم العاطفي ودائرة المكافآت، مقارنة بالمجموعة الأخرى.

من جهتها اعتبرت الدكتورة باميلا بيرتولازي، مسؤولة فريق البحث، أن "التغيرات في الدماغ تم رصدها لدى المراهقين الذين يعانون من السمنة المفرطة، وتحديداً في المناطق المهمة المسؤولة عن السيطرة على الشهية والعواطف والوظائف المعرفية".

وأضافت: "يرتبط هذا النمط من الضرر ببعض العلامات الالتهابية مثل الخلل في هرمون اللبتين، وهو هرمون تصنعه الخلايا الدهنية ويساعد في تنظيم مستويات الطاقة ومخزون الدهون. في بعض الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، يسبب هذا الخلل، في الاستمرار بتناول الطعام على الرغم من عدم حاجة الجسم لمزيد من الدهون".

وأشارت بيرتولازي إلى أن "هذا الخلل يرتبط أيضا بمستويات الأنسولين، وهو هرمون ينتج في البنكرياس يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.

ويعاني الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة في كثير من الأحيان من مقاومة الأنسولين، وهي حالة يكون فيها الجسم مقاوماً لآثار الهرمون، ويقودهم ذلك للإصابة بمرض السكري".