دراسة: تناول البقوليات يقلل خطر الإصابة بامراض القلب

أوضحت جمعية القلب الأمريكية، أن البقوليات مفيدة لصحة القلب، وتتضمن البقول الحمص والبازلاء والعدس والفول واللوبيا ذات العين السوداء والفاصوليا البيضاء. وبحسب ما ذكره موقع "Authority Nutrition" تمتاز البقول بأنها غنية بالألياف والبروتين وأنها قليلة السكر والدهون. Advertisements ورصدت الدراسة وجود صلة واضحة بين زيادة السكر والدهون في النظام الغذائي وبين تزايد خطر الإصابة بأمراض القلب. ولاحظت الدراسة أن تناول حصة من البقول يومياً أو أكثر يرتبط بمزيد من الوقاية للقلب. وتحث توصيات كل من جمعية القلب الأمريكية والكندية والأوروبية على أن زيادة حصة البقول كمصدر للبروتين يؤدي إلى خفض الكولسترول وضغط الدم المرتفعين، وتحسين القدرة على ضبط مستوى السكر بالدم.

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