أطعمة تساهم في زيادة الصفائح الدموية

يعاني العديد من الأشخاص من نقص في الصفائح الدموية، وهي إحدى خلايا الدم التي تعمل على إيقاف أي نزيف يحدث نتيجة جرح في جسم الإنسان، ونقصها يؤدي إلى الفشل في حدوث جلطة دموية عند حدوث أي جرح.

ولعلاج ذلك يجب الالتزام بتناول أطعمة تحتوي على فيتامينات معينة من شأنها إعادة الصفائح الدموية لنسبتها الطبيعية، وفقًا لصحيفة "بينك فيلا".

فيتامين A

يعتبر فيتامين A، من العناصر المهمّة لجسم الإنسان فهو يعمل على تكوين البروتين ونمو الخلايا ويوجد في العديد من الأطعمة، مثل: اللفت، والجزر، واليقطين، والبطاطا الحلوة.

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حمض الفوليك

لحمض الفوليك أهمية كبيرة لصحة الإنسان فهو يعمل على انقسام الخلايا وزيادة عدد الصفائح الدموية، ونجده في البرتقال والسبانخ والخضراوات الورقية والفول السوداني.

فيتامين B12

أهم العناصر الغذائية التي يساهم نقصها في انخفاض عدد الصفائح الدموية، ولتحسين نظامنا الغذائي للقضاء على تلك المشكلة يجب إدراج أطعمة تحتوي على هذا الفيتامين مثل: الحليب، والجبن، والبيض.

الحديد

نقص الحديد يسبب الأنيميا ومن ثم إلى نقص الصفائح الدموية وتناول الحديد بمعدل طبيعي يعمل على إنتاج خلايا دم صحية ومعدل طبيعي من الصفائح الدموية، ومن الأطعمة الغنية بالحديد العدس وبذور اليقطين والرمان والخضراوات الورقية.