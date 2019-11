طرح تشكيلة أحذية مستوحاة من "فروزن 2".. إليكِ أسعارها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت روثي ديفيس عن إطلاق مجموعة جديدة من الأحذية لموسم الأعياد مستوحاة من فيلم "Frozen 2"؛ الذي بدأ عرضه منذ بضعة أيام في قاعات السينما؛ ويعد هذا التعاون الرابع الذي يجمع المصممة بشركة ديزني للإنتاج؛ إذ سبق أن تعاونا على مجموعات مستوحاة من شخصيات ياسمين وسنو وايت ومولان.

وصرحت روثي خلال حديثها عن المجموعة: "هذه مجموعة متنوعة نظرًا لكونها مستوحاة من الشقيقتين أنا وإلسا، اللتين تتمتع كل منهما بأسلوبها وشخصيتها الخاصة، لذلك قمنا بتقسيم المجموعة إلى مجموعتين متميزتين الأولى مستوحاة من آنا والأخرى مستوحاة من إلسا ".

وأضافت: "يشرفني أن أعمل مع فريق ديزني الذي يتمتع بالذكاء والمهنية و الإبداع، نحن نلهم بعضنا البعض وكان تعاوننا سلسًا، إن ما تمثله علامتي التجارية وما تمثله أميرات ديزني متزامنان تمامًا."

ونتج عن مزج قصص ديزني الملهمة مع القوة الإبداعية لروثي ديفيس، مجموعة ترمز إلى شخصيات ديزني الأنثوية القوية، تتكون من 6 أنماط تجسد سمات آنا وإلسا من الجزء الثاني من الفيلم Frozen 2، وعلى غرار الرحلة التي خاضتها شخصيتا آنا وإلسا لتتطورا وتكسبا الشجاعة والثقة، صممت روثي ديفيس أحذية تجعل النساء يشعرن بالتفاؤل والقوة والتمكين.

وتشمل المجموعة كعوب ستيليتو المزينة بكريستالات سواروفسكي والمصنوعة من قماش الـ PVC الشفاف بتدرجات ألوان مشرقة، وأحذية بوت الكاحل الفضية الفخمة، والأحذية الرياضية المزينة بأيقونات مستوحاة من فروزن 2.

وقالت روثي: "لقد أُلهمت كثيرًا لتصميم هذه المجموعة نظرًا لأنها حساسة للغاية، يمكنك أن تشعر بدرجات الحرارة الجليدية، وترى ألوان الغابات الغنية بشكل لا يصدق، وتلمس المواد الفاتنة الرقيقة وتسمع هبوب الرياح في شمال أوروبا، وتم تصميم هذه المجموعة من الأحذية لتأخذك بعيدًا إلى مكان أسطوري رائع".

وقد تم تكريم تعاون ديزني مع روثي ديفيس الذي يحظى بشعبية لا تصدق مؤخرًا من قِبل الرابطة الأمريكية للملابس والأحذية CFDA من خلال جائزة "American Image Award for Collaboration of the Year" لعام 2019 عن تعاونهما على مجموعات Snow White و Mulan.

المجموعة المحدودة الإصدار متاحة للشراء حاليا حصريًا على موقع روثي ديفيس الإلكتروني وفي متجر The Curated by Christian Siriano في مدينة نيويورك، وتتراوح أسعار الأحذية بين 598 دولارًا و898 دولارًا.

