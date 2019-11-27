للبطاطا فوائد صحية عدة.. تعرف على أهمها

محمد اسماعيل - القاهرة - تحتوي البطاطا على مستويات عالية جداً من المواد المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، وفق ما نشره موقع قناة العربية نقلا "WebMD". وهذه أبرز المكونات المفيدة التي تحتويها البطاطا الحلوة.

فيتامين A

يمكن لثمرة واحدة متوسطة الحجم من البطاطا الحلوة أن تعطي الجسم أكثر من مقدار الفيتامين A الذي يحتاجه للحفاظ على صحة العينين والجلد وللمساعدة في تعزيز المناعة الطبيعية.

البيتاكاروتين

تحتوي البطاطا الحلوة ذات اللون البرتقالي الداكن على مادة البيتاكاروتين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تمنح حماية للجسم من بعض الأمراض، من أهمها أنواع السرطان وأمراض العيون.

بروتين يكافح السرطان

وجد العلماء أن البطاطا الحلوة تحتوي على بروتين فريد يسمى protease inhibitor، والذي أثبتت الاختبارات أنه مضاد للخلايا السرطانية ويوقف نمو بعضها.

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فيتامينات ومعادن مختلفة

تمتاز البطاطا الحلوة أيضاً باحتوائها على نسبة جيدة من فيتامين C، الذي يدعم جهاز المناعة. كما تساعد مستويات البوتاسيوم المرتفعة في البطاطا الحلوة على التحكم في ضغط الدم، بينما يعزز الكالسيوم صحة العظام.

امتصاص جيد للحديد

تُعد البطاطا الحلوة مصدرا جيدا للحديد، مما يجعلها على رأس قائمة طعام النباتيين ومحبي الخضار. كما تحتوي البطاكا الحلوة على فيتامين C، مما يساعد الجسم على امتصاص هذا النوع من الحديد غير الهيم.

إنقاص الوزن

تعد البطاطا الحلوة من الوجبات الغذائية المفيدة لمن يتبعون حمية غذائية لإنقاص الوزن، لأنها مليئة بالألياف. ويمكن تناولها في أشكال مختلفة سواء مخبوزة أو مهروسة أو محمصة أو مقطعة في الحساء. وتحتوي البطاطا الحلوة على عدد قليل من السعرات الحرارية والكربوهيدرات وهي خالية من الدهون.