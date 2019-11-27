المرشدي تحكي عن بدايات ابنتها الفنية وتكشف حقيقة حديثها بالفصحى

تحدثت الفنانة سهير المرشدي عن البدايات الفنية لابنتها الفنانة حنان مطاوع وذلك خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc".

وقالت المرشدي إنها كانت تظن أن ابنتها بعيدة عن الميول الفنية وأخبرت زوجها الراحل الفنان كرم مطاوع بذلك ورد عليها: "انتي عايزة البنت يطلع لها ميول فنية وهي لسه مكملتش سنة" مشيرة إلى أنه أمسكها وهي طفلة ووضعها على البيانو ولاحظ أنها تضرب البيانو بقدمها وعلق قائلًا: "شفتي البنت دي هيبقى فيها حاجة ومش ممكن تبقى بنتك وبنتي وربنا ادانا هذا العطاء وهي مش هتاخد منه حاجة وهتطلع رسامة أو فنانة أو شاعرة وهيبقى فيها حاجة فظيعة" موضحة أنها اكتشفت كتابة ابنتها للشعر وعمرها 8 سنوات.

وحكت المرشدي عن استخدامها للغة العربية عند عصبيتها حتى لا تخرج منها ألفاظا نابية، نافية أنها كانت تتحدث مع زوجها أو ابنتها باللغة العربية الفصحى كما قالت حنان مطاوع في تصريحات سابقة لها مشيرة أن ابنتها كانت تمزح.

وتحدثت المرشدي عن أنها سمعت صوتها وهي تقرأ مسرحية "إلكترا" وتوقعت أن تكون ابنتها تسمع شريط المسرحية لتفاجأ أن ابنتها هي التي تمثل الشخصية وتقلد نفس الصوت وأنها اكتشفت موهبة ابنتها التمثيلية في هذا اليوم.