"سويت نوفمبر" عند البنات يحيي هوس التسوق بسبب الخصومات: بنحوش له

سمي "سويت نوفمبر"، في البداية نسبة للفيلم، ولكونه شهر وسط يقع بين فصلي الصيف والشتاء، يتلقي فيه المحبون، ويصنعون قصص حب جديدة كل عام، تنتظره الفتيات أحيانا بشغف كي يكون هو "وش السعد" عليهن في حياتهن العاطفية، ولكن بالنسبة لأخريات، "سويت نوفمبر"، هو الشهر المثالي للتسوق وإعلان الإفلاس.

يمتلئ موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حاليا بكثير من الفيديوهات و"الكوميكس"، الساخرة من شهر الخصومات الذي تصرف فيه الفتيات كل أموالهن، وذلك بحثا عن التوفير ولكن يتحول الأمر في النهاية إلى إعلان الإفلاس من الأصل.

آية: خلصت فلوسي ودخلت على فلوس بناتي اللي محوشاها لهم

تهوى آية شفيع التسوق، يتحول يومها خلال شهر نوفمبر إلى بحث متواصل على الإنترنت عن أفضل العروض، تستمثر كل وقتها كي تصل إلى أفضل النتائج، فهي لا تريد سوى مزيد من الشراء والبحث، تقول لـ"هن"، "أنا بعمل ميزانية خاصة لشهر نوفمبر، بشتري فيه كل حاجة اللبس الشتوي، والمكياج، وكل ما غلى ثمنه".

ولكن يبدو أن ميزانية آية البالغة من العمر 30 عاما لم تكفيها، فقد اضطرت لأن تستلف من أموال فتياتها، "بحوش لبناتي فلوس على جنب، أخدت منها لحد دلوقتي 3 آلاف جنيه، أعمل إيه العروض مش بتخلص ولازم أستغل الفرصة"، ولكنها تعاهدت بينها وبين نفسها على أن ترد الأموال في أقرب فرصة.

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غدير: الأونلاين إدماني

أصبح موقع "فيسبوك" يفهم ما تبحث عنه غدير أحمد، (24 عاما)، "كل يوم يطلعلي إعلان للحاجة اللي أنا عايزاها بالظبط، وبقيت أشتري من صفحات كمان مش معروفة"، بداية من المشغولات الفضية، الحقائب، الأحذية، الشنط، وغيرها.

في شهر نوفمبر وحده أنفقت ما يقرب من 5 آلاف جنيه، "أخدت من فلوس بابا اللي مديهالي في البنك، ولما يعرف احتمال يطردني من البيت"، الأسعار القليلة، وشعورها بأنها تحتاج فعلا إلى تلك الأشياء يجعلاها لا تتوقف عن الطلب أونلاين، "بيجي لحد عندي وبأسعار أحسن كتير مبتعبش، وعشان الكواليتي تفضل حلوة لازم تركزي مع اللي بتشتريه".

رنا: جبت كل حاجة نفسي فيها

تنتظر رنا محمود (28 عاما) شهر نوفمبر كي تتسوق للشتاء والصيف، بداية من الملابس وهي الأهم، وحتى الأحذية ومستحضرات التجميل، "بشتري لكل المواسم مش بيهمني، المهم يكون في خصم بيزغلل عينيا، بحوشله فلوس وبرتب له نفسي".

جدول تعده رنا كل موسم نوفمبر، تكتب فيه كل احتياجاتها التي ترغب في شرائها، وبمجرد قرب الشهر على نهايته تشتد الخصومات وتشتد معها عزيمة رنا في الشراء، "بنزل ألف المحلات وأسال أونلاين على أفضل الأسعار، وأشوف صفحات البيع لحد ما أوصل للي أنا هشتريه".