بالتزامن مع حلمة المجلس القومي.. أغنيات جسدت حالة العنف ضد المرأة

جسدت بعض الفنانات معاناة الفتيات بطريقة درامية من خلال الفيديو كليب، فالفن دائما من أقصر الطرق المتبعة لإيصال الرسائل الايجابية بشكل سليم، ويستعرض موقع "هن" بالتزامن مع إحياء المجلس القومي للمرأة، حملة للقضاء على العنف ضد المرأة، أغاني الفنانات اللاتي جسدن بأغانيهن معاناة المرأة.

الفنانة إليسا

جسدت الفنانة إليسا معاناة الفتيات في عدة أغاني لها أبرزها كليب أغنية "يا مرايتي" الذي تناول معاناة سيدة مع زوجها الذي اعتاد التعدي عليها بالضرب والإهانة بصفة مستمرة، إلى أن وصل الأمر في النهاية مثلما جاء الفيديو كليب الخاص بالأغنية أن الزوج هشم رأسها في المرآة، لتقرر بعدها الابتعاد وتأسيس حياه جديدة مع أولادها يغمرها الأمل.

كما قدمت الفنانة أيضا أغنية "من غير مناسبة"، والتي تناولت قصة سيدة تتعرض للعنف الأسري والضرب من قبل زوجها، ورفضت في الأغنية العودة إليه مرة أخرى من خلال كلمات الأغنية "ما عدش ينفع أسامحه عاللي عمله فيا .. لو ييجي يتأسفلي ولا يبوس إيديا. بعد النهارده ازاي أنا على نفسي هرضى .. أرجع لحد قدر يمد إيديه عليا".

الفنانة سمية الخشاب

تناولت الفنانة سمية الخشاب في أغنيتها "بتستقوى" مناهضة العنف ضد المرأة، وكانت قد صرحت فور طرح الأغنية على الساحة فقالت: "اتحكالي حكايات من مقربين وأصحاب عن أجوازهم اللى بيضربوهم”، موضحة أن أغلب الرجال ليسوا كذلك. وهناك المحترم منهم. لكن على النقيض "فيه رجالة مش بيبقوا مغلوب على أمرهم طبعا"، وظهرت الفنانة في الفيديو كليب الخاص بالأغنية ظاهرا على وجهها كدمات واضحة، توضح تعرضها للضرب، وظهر بالفيديو أيضا مشهد لسيدة تتعرض للضرب على يد زوجها وأمام ابنائها.

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الفنانة كارول سماحة

واجهت الفنانة كارول عادات المجتمع ونظرتة ضد السيدة المطلقة من خلال أغنيتها "أنا المطلقة"، والتي تناولت فكرة الظلم الواقع على كل إمرأة تنفصل عن زوجها وتصبح مطلقة، ونظرة البعض لها على أنها أصبحت مجرد سلعة مستعملة لا يجوز الارتباط بها، وكانت ردا قويا على كل من يهاجم السيدة المطلقة أو يحاول تهميشها.

ووقتها تعرضت الفنانة لشائعة طلاقها والتي ردت عليها قائلة: "أنا لو كنت مطلقة ما كنتش هاغنيها. لأني مش حابة يكون فيه مشاعر شفقة وتعاطف".