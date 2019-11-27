"محتاجين نغير نمط حياتنا".. إيمان الأمير تواجه ضغوط المجتمع بالسفر

«بنت فوق التلاتين ووزنك مش مثالى؟ سافرى وعيدى اكتشاف نفسك».. بهذه الكلمات، نصحت إيمان الأمير مثيلاتها من الفتيات، التي يشتركن معها في نفس العمر والظروف، بالسفر والترحال للاستمتاع بالحياة، فى ظل الضغوط التى تواجههن، كما عملت على تشجعهن، للهروب من تقاليد المجتمع، لخوض تجربة جديدة، يحاربن من خلالها الخوف والمعاناة التى تعكر صفو حياتهن.

عرضت «إيمان»، تجربتها الشخصية من أجل تحفيز الفتيات، وأصبحت تنظم لهن رحلة سنوية عنوانها «للبنات فقط»، تنطلق مطلع العام الجديد إلى تركيا، مؤكدة أنها سبق أن ساهمت فى سفر عدد منهن إلى لبنان وروسيا وماليزيا وجورجيا: «كان أول ختم ليهم على الباسبور معايا»، تجولت صاحبة الـ30 عاما في 33 دولة حول العالم منذ عام 2010، وحتى الآن.

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تقول إيمان، إنها لم تتمتع بوزن مثالي، وبالرغم من ذلك، فهي تتحرك بكل سهولة ولم تجد صعوبة تعيقها عن اكتشاف أماكن جديدة، وتوجهت بالنصيحة إلى البنات، وحثتهن على عمل الجمعيات أو تخفيض المصاريف، والبحث عن شغل إضافي للسفر مرة كل عام على الأقل: «لما الأهل بيلاقوا البنت بتتحمل المسؤولية، بيوافقوا على سفرها لوحدها».

كما دعت الفتاة الثلاثينية للتحرر من الخوف والأفكار، التى قد تعطلهن عن الاستمتاع بالحياة، واكتشاف العالم من خلال نشر تجربتها الخاصة، موضحة أنها تعلمت خلال سفرها تحمُّل المسؤولية، وتقليل الخوف والاعتماد على الذات، مؤكدة أنها كانت تسافر بمفردها لاكتشاف أناس جدد لكسر حواجز الخوف: «حياتنا ومفاهيمنا كلها بتتغير لما بناخد فرصة إننا نخوض التجربة».

وأوضحت الفتاة، رؤيتها التي تكمن في أن أى عقبة يمكن التغلب عليها من مال وصحبة ولغة وتأشيرة وغيرها من المعوقات التى تقابل البنت، وعلى رأسها خوف ورفض الأهل: «إحنا محتاجين نغير نمط حياتنا»، مشيرة إلى قيامها برحلة لها كانت مع زملائها فى العمل، ثم تعرفت على مجموعة أفراد اعتادوا على السفر، «جربت معاهم أكتر من رحلة داخلية، ثم انضميت لهم فى رحلات خارجية.. ومن يومها وأنا أدمنت السفر».