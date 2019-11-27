لجهودها في مكافحة التنمر.. "إسراء" تفوز بجائزة فاطمة بنت مبارك لعام 2019

فازت اليوتيوبر إسراء أحمد، بمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، في الفئة الفردية للثقافة ونشر الوعي داخل المجتمع تقديرا لجهودها في مكافحة التنمر التي تواجهه عير مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب ومن خلال كتابها "روح حلوة".

قالت إسراء لـ"الوطن"،:"قدمت كتاب وقدرت أكون ضمن شريحة كبيرة من نجوم السوشيال ميديا، وبقى عندي منصة إعلامية، وهى مواقع التواصل الإجتماعي، من فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب، حيث تخطى عدد المتابعين على القناة الخاصة بي عبر موقع يوتيوب ما يقرب من 100 ألف مشترك، وهو ما أهلني للحصول على الدرع الفضي".

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وعن تفاصيل انضمامها للمسابقة قالت: "قدمت من حوالي 5 أشهر، وفي أكتوبر الماضي تم تبليغي بفوزي في المسابقة المقامة في الإمارات، ولقيتهم خلصوا تصاريح السفر في فترة وجيزة من باسبور وفيزا".

"مش مصدقة نفسي إني بتكرم على حاجة الناس انتقدوني فيها وحطموا من قدراتي خلالها"، بهذه الكلمات عبرت عن فرحتها بالفوز في المسابقة بعد الانتقادات والسخرية التي تعرضت لها.