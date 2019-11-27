سهير المرشدي: حنان مطاوع تعلمت التمثيل وهي في بطني

تحدثت الفنانة سهير المرشدي عن أنواع الطعام الذي تحبه وذلك خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc".

وقالت المرشدي إنها تحب الفطير و"الجبنة الحادقة بالطماطم" مضيفة: "أنا بخاف من الكوارع ولحمة الراس".

وأثنت سهير المرشدي على ابنتها الفنانة حنان مطاوع واعتبرت أنها من أبناء الفنانين الذين أثبتوا نجاحهم وأثبتوا أن الفن ليس بالوراثة مضيفة: "أنا أزعم أن حنان مطاوع عرفت التمثيل وهي في بطني لأني كنت بقرأ سيناريوهات وبتخانق مع بباها وبتناقش معاه وكنت بحضر بروفات وتصوير وهي معايا".

وأوضحت المرشدي أن زوجها الراحل الفنان كرم مطاوع توقع أن تصبح ابنته فنانة وأن ترث من عطاء الفن الذي أعطاه الله لهم وأنها كانت تعزف على البيانو بقدمها وهي طفلة لم تتجاوز العام مشيرة أنها اكتشفت أن ابنتها تكتب الشعر وعمرها 8 سنوات.