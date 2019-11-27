"مرحبا نفرتاري".. بطلة "صراع العروش" ناتالي إيمانويل تروج للأقصر

وقفت النجمة الإنجليزية، بطلة مسلسل "صراع العروش"، نتالي إيمانويل، تلتقط الصور التذكارية، وسط معابد الأقصر وداخلها، على هامش زيارتها لمصر، لحضور مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41.

تبلغ إيمانويل من العمر 30 عامًا، حرصت على توثيق رحلتها للأقصر، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، ونشرت صورة لها، داخل مقبرة "نفرتاري"، وعلقت عليها: "مرحبا نفرتاري.. أهلًا بكم في المقبرة الأبدية".

لم يقف إعجاب النجمة الإنجليزية بالحضارة الفرعونية القديمة، عند "نفرتاري"، لكنها نشرت عدة صور، وفي خلفيتها يظهر تمثال رمسيس الثاني فى معبد أبو سمبل.

وبدأت النجمة الإنجليزية، حياتها المهنية بالتمثيل على خشبة المسرح، في أواخر التسعينات، وتولت أدوارًا في مختلف انتاجات مسارح "وست اند"، وشاركت في انتاج الموسيقى النهائية للفيلم الشهير "lion king"، وكانت حينها بعمر الـ10 أعوام.

وفى عام 2002، بدأت حياتها العملية بشكل أكبر، وشاركت فى حوالي 20 عملا، تنوعت بين السينما والدراما.

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ولعبت "ناتالي"، شخصية "ميساندى" في مسلسل "صراع العروش"، وهى الذراع اليمنى لأم التنانين "دنيرس تارجارين"، في رحلة استعادة عرش الممالك السبعة، في الملحمة الأسطورية، التي ظلت تعرض على مدار 8 سنوات، حتى أن الجمهور بات يعرفها بـ"ميساندي".

ومن المقرر أن تتوجه "ناتالي"، بعد زيارتها للقاهرة والأقصر، إلى واحة سيوة لزيارتها، والاستمتاع بالهدوء.

ولم تكن بطلة "صراع العروش"، الأولى التي زارت مصر مؤخرًا، بل سبقتها كذلك عدد من النجمات، آخرهن نجمة الغناء الأمريكية كيتى بيري، التى قضت 10 أيام فى مصر، بين سيوة والأقصر، واختتمتها بزيارة أهرمات الجيزة.